Знайти стабільний дохід на пенсії цілком реально, адже у Чернігові є робота для пенсіонерів, які хочуть залишатися активними.

Робота для пенсіонерів у Чернігові охоплює не лише прості підробітки, а й повноцінні посади з гідною зарплатою та офіційним оформленням, повідомляє Politeka.

Як свідчать оголошенняна сайті work.ua, робота для пенсіонерів у Чернігові включає вакансію апаратника оброблення зерна. Одне з підприємств аграрної сфери шукає відповідальну людину з досвідом або хоча б з базовим технічним розумінням процесів.

Кандидату бажано мати профтехосвіту за напрямом агрономії або пов'язаних з нею галузей. Але навіть за її відсутності шанс є, головне мати хоча б рік досвіду взаємодії з обладнанням для обробки зерна і бути уважним до деталей.

Роботодавець обіцяє повний соцпакет, офіційне працевлаштування та стабільну оплату праці. Рівень зарплати коливається від 16000 до 20000, що є доволі привабливим для нашого міста.

До основних обов’язків входить ведення технологічного процесу обробки зерна, зокрема приймання, очищення, сушіння, калібрування, навантаження продукції на транспорт. Людина повинна слідкувати за обладнанням, налаштовувати його, перевіряти параметри і забезпечувати безперебійний процес.

Ще один варіант, який може зацікавити літніх людей, особливо жінок, це швейне виробництво. В одному з цехів у районі П’яти Кутів відкрита вакансія швачки. Роботодавець запрошує людей, які люблять свою справу, вміють шити і прагнуть стабільного заробітку.

Цех обладнаний сучасними автоматизованими машинами, приміщення світле, тепле і комфортне. Транспортна розв’язка зручна. Графік: з 8:30 до 17:00 з вихідними у суботу та неділю. Оформлення офіційне, надається соціальний пакет.

Заробітна плата стартує від 16000 гривень і може сягати 25000, залежно від навантаження та кваліфікації. Це не просто підробіток, а повноцінна робота для пенсіонерів у Чернігові.

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