Работа для пенсионеров в Чернигове представлена сразу в нескольких областях, сообщает Politeka.

Актуальную информацию о вакансиях work.ua .

Черниговский автозавод открыл вакансию токаря с оплатой от 30000 грн. Предприятие предпочитает ветеранов и пенсионеров, а также гарантирует официальное оформление. Основные задачи – обработка деталей согласно чертежам, контроль качества, взаимодействие с коллегами, соблюдение стандартов. Требуется опыт не менее 1 года, специальное образование, внимательность и ответственность.

Другая вакансия – маляр в коммунальном предприятии «Черниговское троллейбусное управление». Должность предусматривает выполнение покраски, грунтования, шлифовки. Работодатель ищет специалиста с опытом от 2 лет. Гарантируется стабильность, заработная плата составляет 14000 грн. Компания принимает кандидатов с инвалидностью и людей постарше, предлагает социальные гарантии и комфортные условия на территории предприятия.

В физических усилиях требуется также вакансия горничной . Предложение от частного бизнесмена Соколовой. Место расположения – проспект Мира. Оплата - почасовая, от 100 грн. Обязанности включают уборку, поддержание чистоты в апартаментах, работу в гибком режиме, удобный график 3 через 3. Нужна пунктуальность, оперативность, ответственное отношение к задачам. Опыт приветствуется, но не обязателен.

Работа для пенсионеров в Чернигове охватывает разные направления — производственное, коммунальное, сервисное. Все работодатели предоставляют гибкие условия, полную занятость или частичную нагрузку, а также ценят дисциплину и желание работать.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги в июле.

Также Politeka писала о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: кому гарантированно окажут помощь.

Кроме того, Politeka рассказывала о выплатах для ВПЛ с июля: какие документы нужны для оформления помощи.