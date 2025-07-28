Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві надаються у вигляді гарячих обідів.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві можна отримати завдяки роботі благодійної організації «Карітас Україна», повідомляє Politeka.net.

На своїй сторінці у Фейсбук органіхація оголосила про реєстрацію на допомогу.

У місті розпочався новий етап соціальної підтримки для найбільш вразливих категорій населення. Благодійна організація «Карітас Україна» повідомила про початок видачі безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Полтаві, які опинилися в складних життєвих обставинах. Проєкт реалізується у межах гуманітарного реагування і має на меті підтримати тих, хто особливо потребує допомоги у ці важкі часи.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві надаються у вигляді гарячих обідів.

Програма орієнтована на дві основні категорії отримувачів:

Люди з інвалідністю першої, другої або третьої групи, які можуть підтвердити свій статус відповідними офіційними документами

Одинокі громадяни літнього віку, яким виповнилося шістдесят років

Гарячі обіди видаються абсолютно безкоштовно. Це не просто гуманітарна акція, а прояв турботи, спрямований на підвищення рівня харчової безпеки та зниження ризиків соціального відчуження серед уразливих груп населення.

Роздача обідів відбувається за адресою вулиця Семена Антонця, двадцять чотири. Пункт видачі працює щодня, без вихідних, з першої до другої години дня. Цей час було обрано з урахуванням потреб та можливостей одержувачів, аби зробити процес максимально зручним.

Щоб скористатися можливістю отримати гарячий обід, необхідно пройти попередню реєстрацію. Під час реєстрації заявники мають надати такі документи:

Паспорт громадянина України

Ідентифікаційний код

Документальне підтвердження належності до однієї з пільгових категорій. Це може бути посвідчення інваліда, довідка з Пенсійного фонду, пенсійне посвідчення або інший офіційний документ

Важливо зауважити, що ця ініціатива наразі доступна лише для нових учасників програми. Тобто тих, хто не отримував гарячі обіди від «Карітас Полтава» після травня дві тисячі двадцять четвертого року. Якщо ви вже скористалися цією допомогою у червні або липні, повторна участь поки що неможлива.

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