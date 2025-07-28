Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве предоставляются в виде горячих обедов.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве можно получить благодаря работе благотворительной организации «Каритас Украина», сообщает Politeka.net.

На своей странице в Фейсбуке организация объявила о регистрации в помощь.

В городе начался новый этап социальной поддержки для наиболее уязвимых категорий населения. Благотворительная организация «Каритас Украина» сообщила о начале выдачи бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Проект реализуется в рамках гуманитарного реагирования и имеет целью поддержать тех, кто особенно нуждается в помощи в эти трудные времена.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве предоставляются в виде горячих обедов.

Программа ориентирована на две основные категории получателей:

Люди с инвалидностью первой, второй или третьей группы, которые могут подтвердить свой статус соответствующими официальными документами

Одинокие граждане пожилого возраста, которым исполнилось шестьдесят лет

Горячие обеды выдаются совершенно бесплатно. Это не просто гуманитарная акция, а проявление заботы, направленное на повышение уровня продовольственной безопасности и снижение рисков социального отчуждения среди уязвимых групп населения.

Раздача обедов происходит по адресу улица Семена Антонца, двадцать четыре. Пункт выдачи работает ежедневно, без выходных, с часу до двух часов дня. Это время было выбрано с учетом потребностей и возможностей получателей, чтобы сделать этот процесс максимально удобным.

Чтобы воспользоваться возможностью получить горячий обед, необходимо пройти предварительную регистрацию. При регистрации заявители должны предоставить следующие документы:

Паспорт гражданина Украины

Идентификационный код

Документальное подтверждение принадлежности к одной из льготных категорий. Это может быть удостоверение инвалида, справка из Пенсионного фонда, пенсионное удостоверение или другой официальный документ.

Важно отметить, что эта инициатива доступна только для новых участников программы. То есть, тех, кто не получал горячие обеды от «Каритас Полтава» после мая две тысячи двадцать четвертого года. Если вы уже воспользовались этой помощью в июне или июле, повторное участие пока невозможно.

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