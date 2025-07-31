Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області можна отримати від благодійного фонду «ADRA Україна», повідомляє Politeka.net.

Відповідна інформація була оприлюднена на офіційному сайті організації.

ADRA Україна — це частина великої міжнародної благодійної спільноти ADRA (Adventist Development and Relief Agency), яка вже понад тридцять років працює на території України. Заснована у 1993 році, організація стабільно надає всебічну допомогу тим, хто опинився у скрутному становищі, та активно підтримує вразливі групи населення, які постраждали внаслідок війни, соціально-економічних труднощів чи надзвичайних ситуацій.

Одним із важливих напрямів діяльності фонду є забезпечення продовольчої безпеки. Зокрема, роздаються безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області. До переліку допомоги входять не лише базові продуктові набори, а й хліб, дитяче харчування та продовольчі сертифікати.

Крім того, організація реалізує програми грошової допомоги для окремих категорій населення. Серед них — вагітні жінки та матері-годувальниці, одинокі батьки, особи з інвалідністю, а також люди, які втратили майно або перебувають у зоні бойових дій.

Діяльність ADRA Україна не обмежується лише роздачею безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області. Фонд також активно працює в інших важливих соціальних напрямах:

– надає психологічну підтримку як дорослим, так і дітям, які пережили травматичні події

– впроваджує соціальні програми підтримки для ВПО, малозабезпечених родин, осіб з інвалідністю та літніх людей, які залишилися без родини

– підтримує розвиток громад через ініціативи місцевих проєктів

– бере участь у швидкому реагуванні на гуманітарні та надзвичайні ситуації, особливо в регіонах, які постраждали від бойових дій, зокрема на сході та півдні України.

Для отримання докладної інформації про поточні програми та види допомоги, а також умови її отримання, рекомендується звертатися безпосередньо на гарячу лінію ADRA Україна.

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