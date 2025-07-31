Раздаются бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области можно получить от благотворительного фонда «ADRA Украина», сообщает Politeka.net.

Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте организации.

ADRA Украина — часть крупного международного благотворительного сообщества ADRA (Adventist Development and Relief Agency), которая уже более тридцати лет работает на территории Украины. Основанная в 1993 году, организация стабильно оказывает всестороннюю помощь оказавшимся в затруднительном положении и активно поддерживает уязвимые группы населения, пострадавшие в результате войны, социально-экономических трудностей или чрезвычайных ситуаций.

Одним из важных направлений деятельности фонда является обеспечение продовольственной безопасности. В частности, раздаются бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области. В перечень помощи входят не только базовые продуктовые наборы, но и хлеб, детское питание и продовольственные сертификаты.

Кроме того, организация реализует программы денежной помощи для отдельных категорий населения. Среди них — беременные женщины и кормящие матери, одинокие родители, лица с инвалидностью, а также люди, которые потеряли имущество или находятся в зоне боевых действий.

ADRA не ограничивается только раздачей бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области. Фонд также активно работает по другим важным социальным направлениям:

– оказывает психологическую поддержку как взрослым, так и детям, пережившим травматические события

– внедряет социальные программы поддержки для ВПЛ, малообеспеченных семей, лиц с инвалидностью и пожилых людей, оставшихся без семьи

– поддерживает развитие общин через инициативы местных проектов

– участвует в быстром реагировании на гуманитарные и чрезвычайные ситуации, особенно в регионе юге Украины.

Для получения подробной информации о текущих программах и видах помощи, а также условиях ее получения, рекомендуется обращаться непосредственно на горячую линию организации.

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