Робота для пенсіонерів у Запоріжжі є реальною можливістю залишатися активними, отримувати стабільний дохід і бути частиною професійного середовища.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі стає дедалі доступнішою завдяки появі нових вакансій у різних сферах, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальні вакансії надає сайт work.ua.

У місті відкрито одразу кілька позицій, які готові розглядати кандидатів без вікових обмежень, зокрема літніх людей.

Мережа непродовольчих магазинів «Пан Маркет» шукає адміністратора у центрі міста з оплатою 950 гривень на день. Розташування — проспект Соборний, 140. Компанія запрошує до співпраці не лише фахівців із досвідом, а й студентів чи осіб з інвалідністю. Основні вимоги — відповідальність, знання касової дисципліни, готовність до адміністративної роботи, прийому та викладки товару, а також проведення інвентаризації.

Ще одна пропозиція — бухгалтер з первинної документації в компанію «Укравтотранспорт». Оплата — 16–20 тисяч гривень, повна зайнятість. Перевага надається тим, хто має навички праці з 1С, досвід ведення бухгалтерського обліку та документації не менше двох років. Вакансія відкрита також для кандидатів похилого віку.

ТОВ «Системи Докер» запрошує на виробництво підсобного робітника. Місце роботи — вулиця Скворцова, 232. Зарплата — від 16 тисяч гривень. Позиція передбачає виконання нескладних завдань у цеху, працю з інструментами, переміщення деталей та вантажні процеси. Окрім заробітку, компанія забезпечує безкоштовний транспорт і юридичний захист.

Як зазначають роботодавці, робота для пенсіонерів у Запоріжжі — це реальна можливість залишатися активними, отримувати стабільний дохід і бути частиною професійного середовища.

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