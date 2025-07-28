Работа для пенсионеров в Запорожье является реальной возможностью оставаться активной, получать стабильный доход и быть частью профессиональной среды.

Работа для пенсионеров в Запорожье становится все доступнее благодаря появлению новых вакансий в разных областях, сообщает Politeka.

Информацию об актуальных вакансиях предоставляет сайт work.ua.

В городе открыто сразу несколько позиций, которые готовы рассматривать кандидатов без возрастных ограничений, в том числе пожилых людей.

Сеть непродовольственных магазинов "Пан Маркет" ищет администратора в центре города с оплатой 950 гривен в день. Расположение - проспект Соборный, 140. Компания приглашает к сотрудничеству не только специалистов с опытом, но и студентов или лиц с инвалидностью. Основные требования – ответственность, знание кассовой дисциплины, готовность к административной работе, приему и выкладке товара, а также проведение инвентаризации.

Еще одно предложение – бухгалтер по первичной документации в компанию «Укравтотранспорт». Оплата – 16–20 тысяч гривен, полная занятость. Предпочтение отдается тем, кто имеет навыки труда по 1С, опыт ведения бухгалтерского учета и документации не менее двух лет. Вакансия открыта также для престарелых кандидатов.

ООО «Системы Докер» приглашает на производство подсобного рабочего . Место работы – улица Скворцова, 232. Зарплата – от 16 тысяч гривен. Позиция предполагает выполнение несложных задач в цехе, труд с инструментами, перемещение деталей и грузовые процессы. Кроме заработка компания обеспечивает бесплатный транспорт и юридическую защиту.

Как отмечают работодатели, работа для пенсионеров в Запорожье — реальная возможность оставаться активными, получать стабильный доход и быть частью профессиональной среды.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье: выплату могут оформить украинцы, принадлежащие к определенным категориям.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожской области: где можно получить поддержку.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье: как украинцам получить выплаты от ООН, пошаговая инструкция.