Прогноз погоди у Харкові на 10 днів передбачає комфортні температури з періодичними дощами та різною швидкістю повітряних потоків.

Прогноз погоди у Харкові на 10 днів повідомляє, що період з 29 липня по 7 серпня характеризуватиметься помірними температурами та різною силою повітряних потоків, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт meteofor.

29 липня стовпчик термометра сягне +32°C, а вітер дутиме із півночі зі швидкістю до 8 м/с. Наступного дня, 30-го, температура залишиться такою ж, а подих повітря посилиться до 11 м/с із північного напрямку. 31 липня очікується незначне похолодання до +33°C з північно-західними потоками повітря, що дмуть зі швидкістю 10 м/с.

1 серпня температурні показники знизяться до +32°C, а рух повітря зміниться на південно-західний, зі швидкістю 8 м/с. Наступні дні будуть теплі з температурою +26°C 2 і 3-го, у ці дні також можливі опади в кількості до 1,7 мм, при цьому вітер послабшає до 6 м/с. 4числа стовпчик термометра залишатиметься в межах +26°C, повітряні течії дмуть з північно-західного напрямку 8 м/с.

5 серпня температурні показники піднімуться до +28°C при повітряному русі 8 м/с із південного сходу, а 6 липня стовпчик термометра зросте до +29°C із подихом повітря 9 м/с. 7 серпня стовпчики термометра будуть близько +30°C, а потоки вітру з півночі досягатимуть 8 м/с. Протягом усього періоду опади будуть незначними — не більше 4 мм.

Отже, прогноз погоди у Харкові на 10 днів передбачає комфортні температури з періодичними дощами та різною швидкістю повітряних потоків. Це дає змогу місцевим мешканцям планувати активний відпочинок з урахуванням місцевих кліматичних особливостей.

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