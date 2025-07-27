Дефіцит овочів у Харкові може стати чинником скорочення споживання, адже зростання вартості робить продукт менш доступним.

Дефіцит овочів у Харкові зумовив чергове зростання вартості огірків, адже нині теплична продукція коштує 30–50 грн/кг, що на 13% вище за показники попереднього тижня, повідомляє Politeka.

Про це пише УНН з посиланням на аналітиків EastFruit.

Основними причинами називають завершення збору врожаю у теплицях та несприятливі погодні умови.

Аналітики EastFruit повідомляють: більшість тепличних господарств нині проводять масштабні зачистки перед наступним посівним етапом, що спричинило зниження кількості огірків на ринку. Одночасно уповільнення процесів у літніх теплицях також вплинуло на пропозицію через складні метеоумови.

Формування поточної вартості відбувається в межах 30–50 грн за кілограм. Учасники ринку зазначають: середній показник на 13% перевищує рівень кінця минулого робочого тижня. Хоча загалом, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, тепличні огірки дешевші на 16%.

Попри це, експерти застерігають — подальше зростання може негативно вплинути на збут. Дефіцит овочів у Харкові може стати чинником скорочення споживання, адже зростання вартості робить продукт менш доступним.

Ситуація лишається нестабільною, і зміни на ринку можуть відбутися лише після відновлення постачань із нових сівозмін.

Джерело: УНН

До слова, також повідомлялося про надання допоомги у Харківській області.

З метою підтримки таких родин у Карітасі впроваджується гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Харківській області під назвою «Ремонт житла для вразливих домогосподарств, що постраждали від війни в Україні». Її головне завдання — допомогти відновити пошкоджене житло, зробивши його придатним для життя

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