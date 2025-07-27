Дефицит овощей в Харькове может стать фактором сокращения потребления, так как рост стоимости делает продукт менее доступным.

Дефицит овощей в Харькове обусловил очередной рост стоимости огурцов, ведь сейчас тепличная продукция стоит 30–50 грн/кг, что на 13% выше показателей предыдущей недели, сообщает Politeka.

Об этом пишет со ссылкой на аналитиков EastFruit.

Основными причинами называют завершение сбора урожая в теплицах и неблагоприятные погодные условия.

Аналитики EastFruit сообщают: большинство тепличных хозяйств сейчас проводят масштабные зачистки перед следующим посевным этапом, что повлекло за собой снижение количества огурцов на рынке. Одновременно замедление процессов в летних теплицах также повлияло на предложение из-за сложных метеоусловий.

Формирование текущей стоимости происходит в пределах 30–50 грн. за килограмм. Участники рынка отмечают: средний показатель на 13% превышает уровень конца прошедшей рабочей недели. Хотя в целом, если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году, тепличные огурцы дешевле на 16%.

Несмотря на это, эксперты предостерегают, что дальнейший рост может негативно повлиять на сбыт. Дефицит овощей в Харькове может стать фактором сокращения потребления, так как рост стоимости делает продукт менее доступным.

Ситуация остается нестабильной, и изменения на рынке могут произойти только после возобновления поставок из новых севооборотов.

Источник: УНН

К слову, также сообщалось о предоставлении помощи в Харьковской области.

В целях поддержки таких семей в Каритасе внедряется гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Харьковской области под названием «Ремонт жилья для уязвимых домохозяйств, пострадавших от войны в Украине». Ее главная задача – помочь восстановить поврежденное жилье, сделав его пригодным для жизни.

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Напомним Politeka писала, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: известно, кому без уведомления могут отменить помощь.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: начат новый проект поддержки, в чем помогают.