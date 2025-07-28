Прогноз погоды в Харькове на 10 дней предполагает комфортные температуры с периодическими дождями и разной скоростью воздушных потоков.

Прогноз погоды в Харькове на 10 дней сообщает, что период с 29 июля по 7 августа будет характеризоваться умеренными температурами и разной силой воздушных потоков, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт meteofor .

29 июля столбик термометра достигнет +32°C, а ветер будет дуть с севера со скоростью до 8 м/с. На следующий день, 30, температура останется такой же, а дыхание воздуха усилится до 11 м/с с северного направления. 31 июля ожидается незначительное похолодание до +33°C с северо-западными потоками воздуха, дующими со скоростью 10 м/с.

1 августа температурные показатели снизятся до +32°C, а движение воздуха изменится на юго-западное со скоростью 8 м/с. Следующие дни будут теплыми с температурой +26°C 2 и 3-го, в эти дни также возможны осадки в количестве до 1,7 мм, при этом ветер ослабнет до 6 м/с. 4 числа столбик термометра будет оставаться в пределах +26°C, воздушные течения дуют с северо-западного направления 8 м/с.

5 августа температурные показатели поднимутся до +28°C при воздушном движении 8 м/с с юго-востока, а 6 июля столбик термометра вырастет до +29°C с дыханием воздуха 9 м/с. 7 августа столбики термометра будут около +30°C, а потоки ветра с севера будут достигать 8 м/с. В течение всего периода осадки будут незначительными – не более 4 мм.

Итак, прогноз погоды в Харькове на 10 дней предполагает комфортные температуры с периодическими дождями и разной скоростью воздушных потоков. Это позволяет местным жителям планировать активный отдых с учетом местных климатических особенностей.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: известно, кому без уведомления могут отменить помощь.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: начат новый проект поддержки, в чем помогают.