Увага до прогнозу погоди у Запоріжжі на 10 днів допоможе жителям та гостям міста краще зорієнтуватися в умовах та підготуватися до майбутніх змін.

Прогноз погоди у Запоріжжі на 10 днів з 29 липня по 7 серпня передбачає теплу та переважно суху атмосферу, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт meteofor.

Температура повітря в ці дні коливатиметься в межах від +18°C до +35°C. Починаючи з 29 липня, вдень повітря прогріється до +34°C, а вітер дмутиме зі сходу зі швидкістю поривів до 11 метрів за секунду. Наступного дня, 30 липня, очікується +23°C вночі та +34°C удень, вітер з півдня також до 11 м/с. У четвер, 31 липня, температура вдень досягне +35°C, а вітер змінить напрямок на північно-західний з поривами до 10 м/с.

Протягом 1–3 числа наступного місяця температура дещо знизиться до +29–31°C, повітряний потік змінить напрямок на північний та північно-західний, із силою поривів від 6 до 10 м/с. 2 серпня прогнозується невеликий дощ із кількістю опадів до 2 мм, у решту днів опади не передбачаються.

З 4 по 7 серпня погода знову стане теплою – вдень термометр покаже +30–33 градуси. Вітер переважатиме північного і північно-східного напрямку зі швидкістю до 9 м/с. Опадів у ці дні не очікується. Атмосферні умови будуть комфортними для активного відпочинку і прогулянок на свіжому повітрі. Повітряний потік середньої сили допоможе трохи полегшити відчуття спеки.

Загалом, прогноз погоди у Запоріжжі на 10 днів свідчить про стабільний теплий період із мінімальними опадами, що дозволить мешканцям та гостям міста планувати свої справи і дозвілля без побоювань щодо раптових змін умов. Напрямок повітря, який буде періодично посилюватися, додасть свіжості в найспекотніші дні, що особливо важливо у літній період.

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