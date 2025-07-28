Внимание к прогнозу погоды в Запорожской области на 10 дней поможет жителям и гостям города лучше сориентироваться в условиях и подготовиться к грядущим изменениям.

Прогноз погоды в Запорожье на 10 дней с 29 июля по 7 августа предусматривает тёплую и преимущественно сухую атмосферу, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт meteofor .

Температура воздуха в эти дни будет колебаться от +18°C до +35°C. Начиная с 29 июля днем воздух прогреется до +34°C, а ветер будет дуть с востока со скоростью порывов до 11 метров в секунду. На следующий день, 30 июля, ожидается +23°C ночью и +34°C днем, ветер с юга также до 11 м/с. В четверг, 31 июля, температура днем достигнет +35°C, а ветер сменит направление на северо-западное с порывами до 10 м/с.

В течение 1–3 числа следующего месяца температура несколько снизится до +29–31°C, воздушный поток сменит направление на северный и северо-западный, с силой порывов от 6 до 10 м/с. 2 августа прогнозируется небольшой дождь с количеством осадков до 2 мм, в остальные дни осадки не предусматриваются.

С 4 по 7 августа погода снова станет теплой – днем термометр покажет +30-33 градуса. Ветер будет преобладать на северном и северо-восточном направлении со скоростью до 9 м/с. Осадков в эти дни не ожидается. Атмосферные условия будут комфортны для активного отдыха и прогулок на свежем воздухе. Воздушный поток средней силы поможет немного облегчить чувство зноя.

В целом прогноз погоды в Запорожье на 10 дней свидетельствует о стабильном теплом периоде с минимальными осадками, что позволит жителям и гостям города планировать свои дела и досуг без опасений относительно внезапных изменений условий. Периодически усиливающееся направление воздуха придаст свежести в самые жаркие дни, что особенно важно в летний период.

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