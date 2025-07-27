Оголошено нові графіки відключення світла для Вінниці та області на наступний тиждень – із 28 липня по 3 серпня 2025 року.

Обленерго попередило, де в Вінниці та області в період із 28 липня по 3 серпня діятимуть графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

За даними енергетиків, планові знеструмлення в регіоні триватимуть приблизно з 9:00 до 17:00.

Що стосується графіків відключення світла у місті Вінниця, то вони діятимуть щодня з 28 липня до 1 серпня, але будуть локальними, тобто лише за окремими вулицями та будинками. Знайти повний перелік адрес, яких торкнуться обмеження, можна на сайті обленерго.

У Замостянському районі планові знеструмлення на наступному тижні відбудуться в населених пунктах Вінницькі Хутори, Лука-Мелешківська, Сокиринці, Яришівка, Прибузьке, Бохоники, Агрономічне, Ільківка, Горбанівка, Комарів, Рівець, Майдан, Ксаверівка, Зарванці, Слобода-Дашковецька, Лисогора, Лисянка, Красне, пише Politeka.

У Тиврівському районі в період із 28 липня по 3 серпня без електроенергії залишиться частина мешканців Вороновиці, Марківки, Кальнишівки, Потуша, Шендеріва, Сутисків, Гнівані, Яришівки, Пиляви, Тростянця, Тиврова, Довгополівки, Кліщіва, Строїнців, Дзвонихи, Канави, Соколинців, Студениці, Урожайного та ін.

У Літинському районі графіки відключення світла торкнуться деяких мешканців населених пунктів Лукашівка, Трибухи, Лісне, Кожухів, Майдан-Бобрик, Пиківська Слобідка, Уладівка, Бруслинів.

Інформацію по інших районах регіону також можна знайти на сайті обленерго.

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