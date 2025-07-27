Графік відключення газу на тиждень з 28 липня по 3 серпня у Вінниці та області вже опублікували, тож розповідаємо детальніше.

Графік відключення газу на тиждень з 28 липня по 3 серпня у Вінниці та області охоплює як місто, так і села в різних громадах, повідомляє Politeka.

Як інформує місцева філія "Газмереж", графік відключення газу на тиждень з 28 липня по 3 серпня у Вінниці та області не буде діяти весь період, а включатиме лише зупинки постачання на певні дні для окремих населених пунктів.

Так, в облцентрі без блакитного палива залишаться мешканці вулиці Євгена Пікуса, 26, 28, 30, 32. Обмеження заплановане на 1.08. У Козятині на цю ж дату зупинять подачу до будинку 45 по Артура Венжика.

Того ж дня тимчасово припинять постачання у місті Тульчин, на Анатолія Свидницького, 4. В усіх цих випадках не буде постачання орієнтовно з 09:00 до 17:00.

Після завершення технічних робіт, газопостачання мають відновити. Фахівці просять мешканців перекрити крани перед приладами та дозволити доступ до помешкань працівникам компанії для перевірки обладнання.

Окремо проінформували про ситуацію у місті Погребище. Тут 01.08 з 9:00 до 16:00 заплановані роботи на газорозподільній мережі. На цей час незручності доведеться терпіти мешканцям на вулицях Яблунева, Терлецького, Ланова, Степана Бандери та Заводська.

Це тимчасове рішення, необхідне для підтримання справного стану мереж і запобігання аваріям у майбутньому. Компанія просить усіх жителів дотримуватися рекомендацій з техніки безпеки і залишатися вдома у зазначений період, щоб прискорити процес відновлення подачі.

Графік відключення газу на тиждень з 28 липня по 3 серпня у Вінниці та області включає і сільську місцевість. З 7:00 30.07 до 17:00 1.08 обмеження торкнеться села Тростянець Вороновицької громади, а також села Пилява Лука-Мелешківської громади.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині: в області виникли значні проблеми, мешканців попередили.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві: у НБУ розповіли, коли це може статися.