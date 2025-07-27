График отключения газа на неделю с 28 июля по 3 августа в Виннице и области уже опубликовали, так что рассказываем подробнее.

График отключения газа в неделю с 28 июля по 3 августа в Виннице и области охватывает как город, так и села в разных общинах, сообщает Politeka.

Как информирует местный филиал "Газсетей", график отключения газа на неделю с 28 июля по 3 августа в Виннице и области не будет действовать весь период, а будет включать только остановки поставок на определенные дни для отдельных населенных пунктов.

Так, в облцентре без голубого топлива останутся жители улицы Евгения Пикуса, 26, 28, 30, 32. Ограничение намечено на 1.08. В Казатине на эту же дату остановят подачу в дом 45 по Артуру Венжику.

В тот же день временно прекратят поставки в городе Тульчин, Анатолия Свидницкого, 4. Во всех этих случаях не будет поставки ориентировочно с 09:00 до 17:00.

После завершения технических работ, газоснабжение должно быть возобновлено. Специалисты просят жителей перекрыть краны перед приборами и разрешить доступ к помещениям сотрудников компании для проверки оборудования.

Отдельно проинформировали о ситуации в Погребище. Здесь 01.08 с 9.00 до 16.00 запланированы работы на газораспределительной сети. В это время неудобства придется терпеть жителям на улицах Яблунева, Терлецкого, Ланова, Степана Бандеры и Заводская.

Это временное решение, необходимое для поддержания исправного состояния сетей и предотвращения аварий в будущем. Компания просит всех жителей соблюдать рекомендации по технике безопасности и оставаться дома в указанный период, чтобы ускорить процесс восстановления подачи.

График отключения газа в неделю с 28 июля по 3 августа в Виннице и области включает и сельскую местность. С 7:00 30.07 до 17:00 1.08 ограничение коснется села Тростянец Вороновицкой общины, а также села Пилява Лука-Мелешковской общины.

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