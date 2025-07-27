Объявлены новые графики отключения света для Винницы и области на следующую неделю – с 28 июля по 3 августа 2025 года.

Облэнерго предупредило, где в Виннице и области в период с 28 июля по 3 августа будут действовать графики отключения света, сообщает Politeka.

По данным энергетиков, плановые обесточения в регионе будут длиться примерно с 9:00 до 17:00.

Что касается графиков отключения света в городе Винница, то они будут действовать ежедневно с 28 июля по 1 августа, но будут локальными, то есть только по отдельным улицам и домам. Найти полный перечень адресов, затрагиваемых ограничениями, можно на сайте облэнерго.

В Замостянском районе плановые обесточения на следующей неделе состоятся в населенных пунктах Винницкие Хутора, Лука-Мелешковская, Сокиринцы, Яришевка, Прибугское, Бохоники, Агрономическое, Ильковка, Горбанивка, Комаров, Ривец, Майдан, Ксаверовка, Зарванцы, Слобода-Дашковецкая, Лысогора, Лысянка, Красное, пишет Politeka.

В Тивровском районе в период с 28 июля по 3 августа без электроэнергии останется часть жителей Вороновицы, Марковки, Кальнишевки, Потуша, Шендерива, Сутисков, Гнивани, Яришевки, Пилявы, Тростянца, Тиврова, Долгополевки, Клещева, Строинцев, Дзвонихи, Соколинцев, Урожайного и др.

В Литинском районе графики отключения света коснутся некоторых жителей населенных пунктов Лукашевка, Трибухи, Лесное, Кожухов, Майдан-Бобрик, Пиковская Слободка, Владовка, Бруслинов.

Информацию по другим районам региона можно также найти на сайте облэнерго.

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