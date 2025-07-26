Обмеження руху в Полтаві діятиме весь період проведення робіт.

Обмеження руху в Полтаві запровадять з 7 серпня 2025 року на вулиці Пилипа Орлика, яка є однією із центральних транспортних артерій міста., повідомляє Politeka.

Таке рішення планують ухвалити під час засідання виконавчого комітету Полтавської міської ради.

Згідно з поданням КП ПОР «Полтававодоканал», буде перекрито ділянку від перехрестя з Соборним майданом до перехрестя з вулицею Спаською. Тимчасова заборона руху транспорту пов’язана з необхідністю ремонту оглядового колодязя на каналізаційній мережі.

Обмеження триватимуть до 21 вересня 2025 року включно. Комунальники просять жителів міста та гостей Полтави враховувати зміни у русі під час планування поїздок центральною частиною. Обмеження руху в Полтаві діятиме весь період проведення робіт.

Джерело: kolo.news

До слова, про обмеження повідомлялося й до цього. Зокрема, йдеться про перекриття частини вулиці Короленка. Зміни стосуватимуться ділянки від будинку 9/12 до будинку 20.

Причина цілком практична. Підприємство "Полтаватеплоенерго" планує провести ремонт теплової мережі, який неможливо здійснити без перекриття даної дороги. На період робіт тут встановили відповідні дорожні знаки.

Усі зобов’язання щодо благоустрою та відновлення дороги після завершення ремонту лежать на підряднику. Заборона пересування на Полтавщині означає, що на даній ділянці не можна буде проїхати до 18 серпня.

Але ситуація стосується не тільки Полтави. Зміни торкнулися і великовагового транспорту на дорогах області. Починаючи з 4 липня, через сильну спеку тимчасово ввели правила пересування для вантажівок масою понад 24 тонни.