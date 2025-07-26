Ограничение движения в Полтаве будет действовать весь период проведения работ.

Ограничение движения в Полтаве будет введено с 7 августа 2025 года на улице Филиппа Орлика, которая является одной из центральных транспортных артерий города, сообщает Politeka.

Такое решение планируют принять на заседании исполнительного комитета Полтавского городского совета.

Согласно представлению КП ПОР «Полтававодоканал», будет перекрыт участок от перекрестка с Соборной площадью до перекрестка с улицей Спасской. Временный запрет на движение транспорта связан с необходимостью ремонта смотрового колодца на канализационной сети.

Ограничения продлятся до 21 сентября 2025 года включительно. Коммунальщики просят жителей города и гостей Полтавы учитывать изменения в движении при планировании поездок по центральной части. Ограничение движения в Полтаве будет действовать весь период проведения работ.

Источник: kolo.news

К слову, об ограничениях сообщалось и до этого. В частности, речь идет о перекрытии части улицы Короленко. Изменения будут касаться участка от дома 9/12 к дому 20.

Причина вполне практичная. Предприятие "Полтаватеплоэнерго" планирует провести ремонт тепловой сети, который невозможно осуществить без перекрытия данной дороги. В период работ здесь установили соответствующие дорожные знаки.

Все обязательства по благоустройству и восстановлению дороги после ремонта лежат на подрядчике. Запрет передвижения по Полтавщине означает, что на данном участке нельзя будет проехать до 18 августа.

Но ситуация касается не только Полтавы. Изменения коснулись и тяжеловесного транспорта на дорогах области. Начиная с 4 июля из-за сильной жары временно ввели правила передвижения для грузовиков массой более 24 тонн.