Актуальний прогноз погоди у Харкові з 26 липня по 4 серпня дозволить краще спланувати щоденні справи та уникнути погодних несподіванок.

Прогноз погоди у Харкові з 26 липня по 4 серпня обіцяє літнє тепло з помірним вітром і короткочасними опадами, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт meteofor.

У суботу, 26-го, температура вдень сягне +29°C, вночі – +20°C. У неділю, 27 липня, температура майже не зміниться – +30°C вдень та +19°C уночі, а також невеликий дощ обсягом 2.3 мм.

28 числа, у понеділок, повітря прогріється до +30°C. Очікується північний вітер із поривами 9 м/с, без опадів. У вівторок, 29-го, денна температура збережеться на рівні +31°C, нічна – +20°C. Опадів не прогнозується. У середу, 30 липня, повітря прогріється до +31°C, нічна температура – +20°C, можливі незначні опади – 0.7 мм.

У четвер, 31-го, – сухо, +32°C вдень, +19°C у нічний час. У п’ятницю, 1 серпня, аналогічні умови: +32°C, нічна температурні показники +21°C, незначна ймовірність дощу. У суботу, 2 серпня, трохи прохолодніше: +28°C вдень, +21°C уночі, пориви південного вітру до 7 м/с.

3 наступного місяця очікується +28°C, нічна – +19°C, вологість підвищиться через опади – 1.8 мм. У понеділок, 4-го, буде +30°C вдень та +19°C уночі. Передбачено дощ (1.4 мм), а вітер зміниться на північно-західний.

Загалом, температурні показникик залишатимуться стабільнимим, без різких коливань. Більшість днів – сухі, з незначними дощами у другій половині періоду.

Актуальний прогноз погоди у Харкові з 26 липня по 4 серпня дозволить краще спланувати щоденні справи та уникнути погодних несподіванок. Особливо він стане в пригоді всім, хто планує поїздки чи відкриті заходи.

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