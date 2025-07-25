Робота для пенсіонерів у Харкові є не лише можливістю додаткового заробітку, а й способом залишатися активним, реалізовувати свої навички та бути частиною працездатного колективу.

Робота для пенсіонерів у Харкові представлена одразу кількома роботодавцями, які відкриті до кандидатів із досвідом, відповідальністю та бажанням працювати, повідомляє Politeka.

Актуальний перелік вакансій надає сайт work.ua.

Зокрема, підприємство «Апикас» шукає продавця-консультанта до магазину туристичних товарів і засобів самозахисту. Кандидату необхідно мати технічну освіту, володіти знаннями касової дисципліни, бути уважним і комунікабельним. Робочий графік — з 10:00 до 20:00 за схемою 4/2. Зарплата — 18 000–22 000 грн, залежно від навичок.

Компанія RetailGroup запрошує на вакансію охоронника до мережі супермаркетів. Стабільний графік — 2/2, з 8:00 до 22:00. Роботодавець гарантує навчання, своєчасну виплату заробітної плати, можливість кар’єрного зростання та надає форму. Основне завдання — забезпечення безпеки покупців, співробітників і майна магазину. Також слідкувати за контрольно-пропускним режимом.

Ще одна пропозиція — чергування на автостоянці. Компанія «Мір, ЛТК» пропонує неповну зайнятість з оплатою 900 грн за зміну. Сюди входить як охорона об'єкта, так і господарські завдання: прибирання території, заповнення журналів, косіння трави. Графік — доба через три, відеоспостереження та освітлення забезпечено. Є окреме приміщення для охоронців.

Робота для пенсіонерів у Харкові — це не лише можливість додаткового заробітку, а й спосіб залишатися активним, реалізовувати свої навички та бути частиною працездатного колективу. Усі зазначені вакансії офіційні, легальні та не потребують спеціальної фізичної підготовки.

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