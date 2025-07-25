Работа для пенсионеров в Харькове не только возможность дополнительного заработка, но и способ оставаться активным, реализовывать свои навыки и быть частью трудоспособного коллектива.

Работа для пенсионеров в Харькове представлена сразу несколькими работодателями, которые открыты кандидатам с опытом, ответственностью и желанием работать, сообщает Politeka.

Актуальный перечень вакансий предоставляет сайт work.ua.

В частности, предприятие «Апикас» ищет продавца-консультанта в магазин туристических товаров и средств самозащиты. Кандидату необходимо иметь техническое образование, владеть знаниями кассовой дисциплины, быть внимательным и коммуникабельным. Рабочий график – с 10:00 до 20:00 по схеме 4/2. Зарплата – 18 000–22 000 грн, в зависимости от навыков.

Компания RetailGroup приглашает на вакансию охранника в сеть супермаркетов. Стабильный график - 2/2, с 8:00 до 22:00. Работодатель гарантирует обучение, своевременную выплату заработной платы, возможность карьерного роста и придает форму. Основная задача – обеспечение безопасности покупателей, сотрудников и имущества магазина. Также следить за контрольно-пропускным режимом.

Еще одно предложение – дежурство на автостоянке. Компания «Мир, ЛТК» предлагает неполную занятость с оплатой 900 грн в смену. Сюда входит как охрана объекта, так и хозяйственные задачи: уборка территории, заполнение журналов, кошение травы. График – сутки через три, видеонаблюдение и освещение обеспечено. Есть отдельное помещение для охранников.

Работа для пенсионеров в Харькове — это не только возможность дополнительного заработка, но способ оставаться активным, реализовывать свои навыки и быть частью трудоспособного коллектива. Все указанные вакансии официальные, легальные и не требуют специальной физической подготовки.

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