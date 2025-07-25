Актуальный прогноз погоды в Харькове с 26 июля по 4 августа позволит спланировать ежедневные дела и избежать погодных неожиданностей.

Прогноз погоды в Харькове с 26 июля по 4 августа сулит летнее тепло с умеренным ветром и кратковременными осадками, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт meteofor .

В субботу, 26-го, температура днем достигнет +29°C, ночью – +20°C. В воскресенье, 27 июля, температура почти не изменится – +30°C днем и +19°C ночью, а также небольшой дождь объемом 2.3 мм.

28 числа, в понедельник, воздух прогреется до +30°C. Ожидается северный ветер с порывами 9 м/с, без осадков. Во вторник, 29-го, дневная температура сохранится на уровне +31°C, ночная – +20°C. Осадков не прогнозируется. В среду, 30 июля, воздух прогреется до +31°C, ночная температура – +20°C, возможны небольшие осадки – 0.7 мм.

В четверг, 31-го, сухо, +32°C днем, +19°C в ночное время. В пятницу, 1 августа, аналогичные условия: +32°C, ночные температурные показатели +21°C, незначительная вероятность дождя. В субботу, 2 августа, прохладнее: +28°C днем, +21°C ночью, порывы южного ветра до 7 м/с.

В следующем месяце ожидается +28°C, ночная – +19°C, влажность повысится из-за осадков – 1.8 мм. В понедельник, 4-го, будет +30°C днем и +19°C ночью. Дождь (1.4 мм), а ветер сменится на северо-западный.

В общем, температурные показатели будут оставаться стабильными, без резких колебаний. Большинство дней – сухие, с небольшими дождями во второй половине периода.

Актуальный прогноз погоды в Харькове с 26 июля по 4 августа позволит спланировать ежедневные дела и избежать погодных неожиданностей. Особенно он пригодится всем, кто планирует поездки или открытые мероприятия.

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