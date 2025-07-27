Жителям варто заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей, пов’язаних із графіком відключення світла у Одеській області 28 і 29 липня.

Графік відключення світла у Одеській області 28 і 29 липня зачепить жителів Чорноморської та Южненської громад, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в Чорноморській та Южненській громадах.

З метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям у Чорноморській міській територіальній громаді буде тимчасове припинення подачі електроенергії.

28 липня з 08:00 до 17:00 години без світла залишаться мешканці міста Чорноморськ, а саме вулиць Захисників України та Олександрійської. Ці роботи необхідні для виконання профілактичних заходів і забезпечення стабільної роботи електричних систем.

Наступного дня, 29 липня, з 08:00 до 19:00, плануються аналогічні відключення в межах Южненської міської територіальної громади. У селі Сичавка буде призупинено електропостачання на вулицях Миру, Молодіжній, Степовій, Центральній, а також у 3-му проектному провулку.

Одночасно в селі Кошари відключення торкнуться вулиць Генерала Галая, Ромашкової, Степової, Центральної (частково), Якова Пишного, а також території садівничого товариства «Сатурн» та ділянки Серенєва.

У разі виникнення питань або потреби отримати додаткову інформацію звертайтесь до кол-центру АТ "ДТЕК Одеські Електромережі". Також можна написати на електронну адресу center@oblenergo.odessa.ua.

Жителям варто заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей, пов’язаних із графіком відключення світла у Одеській області 28 і 29 липня. Планові роботи спрямовані на покращення якості послуг і безпеки електропостачання в регіоні.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги в липні.

Також Politeka писала про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: кому гарантовано нададуть допомогу.

Крім того, Politeka розповідала про виплати для ВПО з липня: які документи потрібні для оформлення допомоги.