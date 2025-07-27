Мешканців просять завчасно подбати про необхідні ресурси під час графіка відключення світла на тиждень з 28 липня по 3 серпня у Запорізькій області.

Графік відключення світла на тиждень з 28 липня по 3 серпня у Запорізькій області повідомляє про заплановані ремонтні роботи електрообладнання в різних населених пунктах регіону, передає Politeka.

28 липня з 09:00 до 17:00 будуть тимчасові відключення в селах Новосергіївка, Смоляне, Уділенське (повністю), Долинське (повністю) та Нижня Хортиця. У Нижній Хортиці вимкнення торкнуться вул. Будівельників, Вишнева, Дніпровська, Кооперативна, Магістральна, Межева, Поштова, Спортивна, Стадіонна, Українська, Центральна, Черноволенко, Щаслива, а також провулків Бригадний, Дачний, Лиманний, Піщаний і с/т Ентузіаст.

29-го знеструмлення очікуються в Новопетрівці на вулиці Молодіжна (будинки 56, 58, 60, 62, 64, 78), а також повністю у селах Біленьке, Канівське, Лисогірка, Червонодніпровка. 30 липня з 09:00 до 17:00 буде відключено село Світанок за адресою вулиця Першотравнева, будинки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10.

3-го плануються роботи в селі Івангород, де з 09:00 до 17:00 тимчасово припинять електропостачання по вулиці Центральній (будинки 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 30, 32, 36, 38, 40, 39), а також у селі Долинське на вулиці Шкільній (будинки 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 36, 37, 39, 40, 41, 36в, 35а, 16, 18, 20, 22, 24, 24/1, 24/2, 28, 30, 32).

1 серпня з 09:00 до 17:00 електроенергія буде відсутня у селі Марʼївка за адресами: вул. 30 років Перемоги (будинки 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93), Вишнева (4, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31), Макухи (1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 1, 5, 7, 9, 11а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49).

Окрім того: Молодіжна (1-12), Першотравнева (39, 41, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20), Пшенична (19, 21, 23а, 24, 30, 32, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 14, 13, 15, 17, 18, 20), Расказова (101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 127, 129, 133, 135, 137, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138).

А також: Степна (4а, 2, 1а, 5а, 7, 9а, 11, 128, 129, 131, 133, 122, 126, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 9, 5, 1, 25, 125, 127), Степова (10, 12, 14, 16, 42), Українська (18, 20, 22, 18а, 16, 16а, 14, 12, 10, 8, 6, 2, 5, 1, 7, 13, 17, 21), Центральна (52, 50, 48, 44, 42, 45, 47, 51, 53, 1, 2, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 15a, 17, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 32, 30, 28, 26, 22, 18, 16, 14, 12, 10, 4).

Мешканців просять завчасно подбати про необхідні ресурси під час графіка відключення світла на тиждень з 28 липня по 3 серпня у Запорізькій області.

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