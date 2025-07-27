Жителей просят заблаговременно позаботиться о необходимых ресурсах во время графика отключения света на неделю с 28 июля по 3 августа в Запорожской области.

График отключения света на неделю с 28 июля по 3 августа в Запорожской области сообщает о планируемых ремонтных работах электрооборудования в разных населенных пунктах региона, передает Politeka.

28 июля с 09:00 до 17:00 будут временные отключения в селах Новосергеевка, Смоляное, Удиленское (полностью), Долинское (полностью) и Нижняя Хортица. В Нижней Хортице отключения коснутся ул. Строителей, Вишневая, Днепровская, Кооперативная, Магистральная, Межевая, Почтовая, Спортивная, Стадионная, Украинская, Центральная, Черноволенко, Счастливая, а также переулков Бригадный, Дачный, Лиманный, Песчаный и/

29-го обесточивания ожидаются в Новопетровке на улице Молодежная (дома 56, 58, 60, 62, 64, 78), а также полностью в селах Беленькое, Каневское, Лысогорка, Красноднепровка. 30 июля с 09:00 до 17:00 будет отключено село Рассвет по адресу улица Первомайская, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10.

3-го планируются работы в селе Ивангород, где с 09:00 до 17:00 временно прекратят электроснабжение по улице Центральной улицы Школьной (дома 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 36, 37, 39, 40, 41, 36в, 35а, 16, 18, 20, 22, 24, 24/3, 2)

1 августа с 09:00 до 17:00 будет отсутствовать электроэнергия в селе Марьевка по следующим адресам: ул. 30 лет Победы (дома 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93), Вишнёва (4, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31), Макухи (1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 1, 5, 7, 9, 11а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49).

Дополнительно: Молодёжь (1-12), Первомай (39, 41, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20), Пшеничная (19, 21, 23а, 24, 30, 32, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 14, 13, 15, 17, 18, 20), Расказова (101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 127, 129, 133, 135, 137, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138).

А также: Степна (4а, 2, 1а, 5а, 7, 9а, 11, 128, 129, 131, 133, 122, 126, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 9, 5, 1, 25, 125, 127), Степова (10, 12, 14, 16, 42), Украинская (18, 20, 22, 18а, 16, 16а, 14, 12, 10, 8, 6, 2, 5, 1, 7, 13, 17, 21), Центральная (52, 50, 48, 44, 42, 45, 47, 51, 53, 1, 2, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 15а, 17, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 32, 30, 28, 26, 22, 18, 16, 14, 12, 10, 4).

Жителей просят заблаговременно позаботиться о необходимых ресурсах во время графика отключения света на неделю с 28 июля по 3 августа в Запорожской области.

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