Мешканців просять завчасно підготуватися до тимчасових графіка відключення світла на тиждень з 28 липня по 3 серпня у Полтавській області.

Графік відключення світла на тиждень з 28 липня по 3 серпня у Полтавській області буде застосовано через виконанням капітального ремонту та профілактичних робіт на електромережах, спрямованих на підвищення надійності системи, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Скороходівська громада.

28 липня світла не буде з 08:00 до 17:00 у селі Скибівка (вулиці Весняна, Нова, Перемоги), Трудолюбівка (Липова), Козаче, Коханівка, Филенкове та частково в смт Скороходове (до 16:00—по лініях 1 і 2, до 17:00 — по лінії 3). Відключення викликані капітальним ремонтом, очищенням трас повітряних ліній та усуненням дефектів. Також мешканці Андрійок і Бреусівки залишаться без електроенергії до 20:00.

Наступного дня, 29 липня, плануються тимчасові перерви в електропостачанні з 08:00 до 17:00 у Козачому, Коханівці, Скороходовому, Филенковому, Рябківці, Никонорівці, Андрійках та інших населених пунктах. Причина — проведення ремонтних заходів, технічне обслуговування та договірні роботи з приєднання.

30 числа без світла з 08:00 до 17:00 будуть вулиці у Скибівці, Филенковому, Коханівці, Никонорівці та Рябківці, а також частина територій у Чутовому, Таверівці, Лозуватці і Винниках. У Скороходовому в цей день планується знеструмлення до 16:00 для очищення ліній. Причини — ремонтні роботи та усунення несправностей у відповідності з річною програмою.

Мешканців просять завчасно підготуватися до тимчасових графіка відключення світла на тиждень з 28 липня по 3 серпня у Полтавській області, забезпечивши необхідні запаси енергії, а також із розумінням ставитися до планових відключень.

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