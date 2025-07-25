Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області є хорошою нагодою для внутрішньо переміщених осіб віднайти тимчасовий притулок

Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області нині доступне в різних локаціях регіону, включаючи обласний центр та передмістя, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію про варіанти розміщення надає сайт Допомагай.

Люди, які втратили домівки через війну, можуть скористатися варіантами проживання з різними умовами, без орендної плати та додаткових витрат.

У селі Високе (Пирятинський район) є дачний будинок із пічним опаленням, газовою плитою на балоні, свердловиною, трьома окремими ліжками, телевізором, необхідними меблями. Житло готове приймати до трьох осіб разом із домашніми улюбленцями — собаками або котами. Відстань до райцентру — лише 3 км, що робить проживання зручним для людей, яким важлива близькість до інфраструктури.

У самій Полтаві на вулиці Драгоманова пропонують простір для жінки з дитиною. Умови включають безоплатне харчування, предмети гігієни, комунальні послуги також не потребують оплати. Будинок розташований у спокійному районі без загроз прильотів. Є власне подвір’я, ігровий простір для дитини — гойдалка, батут і надувний басейн.

Ще одне місце розташоване у Полтаві, на провулку Тупий. Приватна садиба з городом приймає жінок або сімейні пари з сільським досвідом. У помешканні — велика кімната, окремі часткові зручності. Поруч проживає літня господиня, яка самостійно доглядає за собою, однак потребує спокійного сусідства через вікові особливості.

Усі варіанти відкриті для порядних та охайних людей, готових дбати про простір, де перебуватимуть. Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області це хороша нагода для внутрішньо переміщених осіб віднайти тимчасовий притулок у безпечних умовах.

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