Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области сейчас доступно в разных локациях региона, включая областной центр и пригород, сообщает Politeka.

Актуальную информацию о вариантах размещения предоставляет сайт Допомагай .

Люди, потерявшие дома из-за войны, могут воспользоваться вариантами проживания с разными условиями, без арендной платы и дополнительных расходов.

В селе Высокое (Пирятинский район) есть дачный дом с печным отоплением, газовой плитой на баллоне, скважиной, тремя отдельными кроватями, телевизором, необходимой мебелью. Жилье готово принимать до трех человек вместе с домашними питомцами — собаками или котами. Расстояние до райцентра – всего 3 км, что делает проживание удобным для людей, которым важна близость к инфраструктуре.

В самой Полтаве по улице Драгоманова предлагают простор для женщины с ребенком. Условия включают в себя бесплатное питание, предметы гигиены, коммунальные услуги также не нуждаются в оплате. Дом находится в спокойном районе без угроз прилетов. Есть собственный двор, игровое пространство для ребенка – качели, батут и надувной бассейн.

Еще одно место расположено в Полтаве, на переулке Тупой. Частная усадьба с огородом принимает женщины или семейные пары с сельским опытом. В доме — большая комната, отдельные частичные удобства. Рядом проживает пожилая хозяйка, которая самостоятельно ухаживает за собой, однако нуждается в спокойном соседстве из-за возрастных особенностей.

Все варианты открыты для порядочных и чистоплотных людей, готовых заботиться о пространстве, где будут находиться. Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области это хорошая возможность для внутренне перемещенных лиц найти временное убежище в безопасных условиях.

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