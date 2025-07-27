Жителей просят заблаговременно подготовиться к временному графику отключения света на неделю с 28 июля по 3 августа в Полтавской области.

График отключения света на неделю с 28 июля по 3 августа в Полтавской области будет применен из-за выполнения капитального ремонта и профилактических работ на электросетях, направленных на повышение надежности системы, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Скороходовское общество.

28 июля света не будет с 08:00 до 17:00 в селе Скибовка (улицы Весенняя, Новая, Победы), Трудолюбовка (Липовая), Казачье, Кохановка, Филенково и частично в пгт Скороходово (до 16:00-0 по линиям 1). Отключения вызваны капитальным ремонтом, очисткой трасс воздушных линий и устранением дефектов. Также жители Андрюша и Бреусовки останутся без электроэнергии до 20:00.

На следующий день, 29 июля, планируются временные перерывы в электроснабжении с 08:00 до 17:00 в Казачьем, Кохановке, Скороходовом, Филенковом, Рябковке, Никоноровке, Андрюше и других населенных пунктах. Причина – проведение ремонтных мероприятий, техническое обслуживание и договорные работы по присоединению.

30 числа без света с 08:00 до 17:00 будут улицы в Скибовке, Филенково, Кохановке, Никоноровке и Рябковке, а также часть территорий в Чутовом, Таверовке, Лозоватке и Винниках. В селе Скороходово в этот день планируется обесточивание до 16:00 для очистки линий. Причины – ремонтные работы и устранение неисправностей в соответствии с годовой программой.

Жителей просят заблаговременно подготовиться к временному графику отключения света на неделю с 28 июля по 3 августа в Полтавской области, обеспечив необходимые запасы энергии, а также с пониманием относиться к плановым отключениям.

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