Жителям Київської області варто знати про новий графік руху транспорту, тож розповідаємо, що про це відомо на даний момент.

Новий графік руху транспорту в Київській області торкається щоденних автобусних маршрутів між Переяславом і Києвом через села Дівичківської громади, повідомляє Politeka.

Новий графік руху транспорту в Київській області покликаний зробити поїздки комфортнішими й зручнішими для пасажирів, які регулярно користуються цими маршрутами.

Зміни зачепили такі основні маршрути, як «Переяслав – Дівички, Ковалин, Дівички-1» і «Дівички-1, Дівички, Ковалин, Єрківці – Київ (станція метро Позняки)».

Відповідно, новий графік руху транспорту в Київській області передбачає оновлені часи відправлення, які діють вже від 22 липня.

Зокрема, із Переяслава автобуси курсують до Києва через Дівички-1, Дівички, Ковалин і Єрківці у новий час — о 05:40 та 17:20. А в 06:00 та 17:40 вони проходять через Дівички.

Крім того, відправлення в зворотному напрямку до сіл Ковалин, Дівички і Дівички-1 відбувається о 07:15, 12:00 і 16:00. Із Дівичків автобуси відправляються о 08:00, 12:45 і 16:45.

Щодо руху зі столиці, то маршрутки зі станції метро «Позняки» курсують о 19:00, проходячи через Єрківці о 19:45, далі через Ковалин, Дівчики та Дівчики-1, і потім до кінцевої.

Якщо у вас виникли будь-які труднощі чи запитання щодо рейсів, часу відправлення чи перевізників, то передбачена комунікації з диспетчерами.

Звернутися з пропозиціями або уточненнями можна за телефонами: 093 152 49 26 та 099 118 99 23, а також до диспетчера на станції метро «Позняки» за номером 063 599 64 54. Чітко налагоджений розклад робить маршрут більш зрозумілим і зручним для місцевих мешканців.

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