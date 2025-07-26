Жителям Киевской области следует знать о новом графике движения транспорта, поэтому рассказываем, что об этом известно на данный момент.

Новый график движения транспорта в Киевской области касается ежедневных автобусных маршрутов между Переяславом и Киевом через села Девичковской общины, сообщает Politeka.

Новый график движения транспорта в Киевской области призван сделать поездки более комфортными и удобными для пассажиров, регулярно пользующихся этими маршрутами.

Изменения затронули такие основные маршруты, как «Переяслав – Девички, Ковалин, Девички-1» и «Девочки-1, Девички, Ковалин, Ерковцы – Киев (станция метро Позняки)».

Соответственно новый график движения транспорта в Киевской области предусматривает обновленные времена отправления, которые действуют уже с 22 июля.

В частности, из Переяслава автобусы курсируют в Киев через Девички-1, Девички, Ковалин и Ерковцы в новое время — в 05:40 и 17:20. А в 06:00 и 17:40 они проходят через Девички.

Кроме того, отправление в обратном направлении в деревни Ковалин, Девички и Девички-1 происходит в 07:15, 12:00 и 16:00. С Девичков автобусы отправляются в 08:00, 12:45 и 16:45.

Что касается движения из столицы, то маршрутки со станции метро «Позняки» курсируют в 19:00, проходя через Ерковцы в 19:45, затем через Ковалин, Девочки и Девочки-1, а затем до конечной.

Если у вас возникли какие-либо трудности или вопросы относительно рейсов, времени отправления или перевозчиков, то предусмотрены коммуникации с диспетчерами.

Обратиться с предложениями или уточнениями можно по телефонам: 093 152 49 26 и 099 118 99 23, а также к диспетчеру на станции метро «Позняки» по номеру 063 599 64 54. Четко налаженное расписание делает маршрут более понятным.

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