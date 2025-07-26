Грошова допомога у Харкові доступна мешканцям, які постраждали від бойових дій у прифронтових громадах області, повідомляє Politeka.

Про це йдеться на сторінці Карітас-Спес Харків у Фейсбук.

Проєкт Emergency Appeal 2025 від Caritas-Spes Kharkiv відкрив реєстрацію на фінансову підтримку для осіб, які втратили майно або були поранені не пізніше ніж 30 днів тому, а також евакуйованих за офіційним наказом.

Підтримка надається тим, хто не отримував аналогічної допомоги від інших організацій протягом останніх трьох місяців. Учасники мають підтвердити факт втрати або евакуації, надати паспорт, ІПН, банківські реквізити (IBAN) і, за потреби, довідку ВПО. Документи можуть бути в електронному форматі, згенеровані через застосунок ДІЯ. Щоб подати заявку, потрібно зібрати щонайменше два підтверджуючі документи, перелік яких наведено у візуальних матеріалах організації.

Програма охоплює райони Харківської області: Харківський, Куп’янський, Чугуївський, Ізюмський і Богодухівський. У межах одного домогосподарства грошова допомога може бути надана максимум чотирьом особам. Сума — 10 800 гривень на кожного, з розрахунку 3600 гривень щомісяця протягом трьох місяців.

Якщо ситуація відповідає зазначеним умовам, потрібно звернутися за консультацією до представників проєкту за номером телефону гарячої лінії. Прийом звернень — з понеділка по п’ятницю, з 10:00 до 15:00. Грошова допомога у Харкові розрахована на підтримку найбільш уразливих категорій населення, які не змогли отримати захист в інших установах.

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