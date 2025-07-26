Денежная помощь в Харькове рассчитана на поддержку наиболее уязвимых категорий населения.

Денежная помощь в Харькове доступна жителям, пострадавшим от боевых действий в прифронтовых общинах области, сообщает Politeka.

Об этом говорится на странице Каритас-Спес Харьков в Фейсбуке.

Проект Emergency Appeal 2025 от Caritas-Spes Kharkiv открыл регистрацию на финансовую поддержку для лиц, потерявших имущество или раненых не позднее 30 дней назад, а также эвакуированных по официальному приказу.

Поддержка оказывается тем, кто не получал аналогичную помощь от других организаций в течение последних трех месяцев. Участники должны подтвердить факт потери или эвакуации, предоставить паспорт, ИНН, банковские реквизиты (IBAN) и, при необходимости, справку ВПЛ. Документы могут быть в электронном формате, сгенерированные через приложение ДЕЙСТВИЯ. Чтобы подать заявку, нужно собрать по меньшей мере два подтверждающих документа, перечень которых представлен в визуальных материалах организации.

Программа включает районы Харьковской области: Харьковский, Купянский, Чугуевский, Изюмский и Богодуховский. В пределах одного домохозяйства денежная помощь может быть оказана максимум четырём лицам. Сумма - 10 800 гривен на каждого, из расчета 3600 гривен ежемесячно в течение трех месяцев.

Если ситуация соответствует указанным условиям, обратитесь за консультацией к представителям проекта по телефону горячей линии. Прием обращений – с понедельника по пятницу, с 10:00 до 15:00. Денежная помощь в Харькове рассчитана на поддержку наиболее уязвимых категорий населения, которые не смогли получить защиту в других учреждениях.

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