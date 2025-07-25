Деталі щодо грошової допомоги у Кривому Розі та адрес інших офісів по регіонах України розміщені на офіційному сайті.

Грошова допомога у Кривому Розі стане доступною з 28 липня 2025 року, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на офіційному каналі "Грошова допомога від УВКБ ООН у Дніпропетровській області" в Телеграм.

Звертатися за підтримкою можна за адресою: вул. Володимира Бизова, 5. У цьому пункті представники УВКБ ООН здійснюватимуть запис на реєстрацію в межах гуманітарної програми підтримки. Консультації проводяться виключно у порядку живої черги — попередній запис телефоном не передбачений.

Організатори наголошують: перед візитом важливо уважно ознайомитися з умовами участі у програмі. У закріплених повідомленнях зазначено, хто має право подати заявку, а хто — ні. Дотримання цих правил дозволить зекономити час усім сторонам.

Під час консультації необхідно мати з собою документи кожного заявника. Зокрема, обов’язково пред’явити паспорти, ідентифікаційні коди та надати інформацію про родинні зв’язки осіб, яких планується реєструвати. Для тих, хто звертається як внутрішньо переміщена особа, важливо мати відповідну довідку, видану протягом останніх шести місяців.

Прийом громадян триватиме з понеділка по п’ятницю з 09:30 до 16:00. Актуальні новини щодо графіка, а також роз'яснення можна знайти у телеграм-каналі організації за посиланням.

Крім того, деталі щодо грошової допомоги у Кривому Розі та адрес інших офісів по регіонах України розміщені на офіційному сайті. За роз’ясненнями можна звернутися також на гарячу лінію УВКБ ООН.

До слова, у місті також пропонують роботу для пенсіонерів. Робота для пенсіонерів у Кривому Розі не обмежується тільки традиційними варіантами, як от прибирання.

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