Детали о денежной помощи в Кривом Роге и адресах других офисов по регионам Украины размещены на официальном сайте.

Денежная помощь в Кривом Роге станет доступна с 28 июля 2025 года, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на официальном канале "Денежная помощь УВКБ ООН в Днепропетровской области" в Телеграмм.

Обращаться за поддержкой можно по адресу ул. Владимира Бызова, 5. В этом пункте представители УВКБ ООН будут осуществлять запись на регистрацию в рамках гуманитарной программы поддержки. Консультации проводятся исключительно в порядке живой очереди — предварительная запись по телефону не предусмотрена.

Организаторы отмечают, что перед визитом важно внимательно ознакомиться с условиями участия в программе. В закрепленных сообщениях указано, кто имеет право подать заявку, а кто нет. Соблюдение этих правил позволит сэкономить время всем сторонам.

Во время консультации необходимо иметь документы каждого заявителя. В частности, обязательно предъявить паспорта, идентификационные коды и предоставить информацию о родстве лиц, которых планируется регистрировать. Для тех, кто обращается как внутренне перемещенное лицо, важно иметь соответствующую справку, выданную в течение последних шести месяцев.

Прием граждан продлится с понедельника по пятницу с 09:30 до 16:00. Актуальные новости по графику, а также разъяснения можно найти в телеграмм-канале организации по ссылке .

Кроме того, детали денежной помощи в Кривом Роге и адресов других офисов по регионам Украины размещены на официальном сайте . За разъяснениями можно обратиться также на горячую линию УВКБ ООН.

Кстати, в городе также предлагают работу для пенсионеров. Работа для пенсионеров в Кривом Роге не ограничивается только традиционными вариантами, как уборка.

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