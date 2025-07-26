Обмеження руху у Вінницькій області торкнуться водіїв, які користуються переїздом між Баром і Копаєм, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційній Facebook-сторінці Барської міської ради, ділянку тимчасово закриють для транспорту через заплановані ремонтні роботи.

Обмеження руху у Вінницькій області триватимуть із 20:00 28 липня до 10:00 30 липня. У цей час залізничний переїзд на 35 км ПК 9 перегону Бар – Копай буде закритий для проїзду автівок. Йдеться про територію біля сіл Кузьминці, Голубівка, Семенки та Затоки.

Обмеження руху у Вінницькій області зумовлені проведенням ремонтно-колійних робіт, які вже стартували раніше. У межах ділянки, де триватиме оновлення шляхів, повністю перекриють пересування автотранспорту.

Проте для екстрених служб ситуацію продумали. Для карет швидкої, пожежної техніки та підрозділів ДСНС облаштують тимчасовий настил, яким можна буде проїхати навіть під час ремонту.

Роботи, як зазначається, розпочались ще 14 липня і триватимуть до 31 липня включно. Після їх завершення проїзд на переїзді відновлять у звичному режимі. Міська влада звернулася до водіїв із проханням поставитися до ситуації з розумінням і за можливості обирати інші маршрути.

Працівники відповідних служб запевняють, що роблять усе можливе, аби завершити все вчасно та без зайвих ускладнень для місцевих мешканців. Тому хоч і доведеться потерпіти деякі незручності, проте надалі проїжджати дану ділянку буде набагато приємніше та безпечніше.

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