Ограничения движения в Винницкой области коснутся водителей, пользующихся переездом между Баром и Копаем, сообщает Politeka.

Как информируют на официальной Facebook-странице Барского городского совета, участок временно закроют для транспорта из-за запланированных ремонтных работ.

Ограничения движения в Винницкой области будут продолжаться с 20:00 28 июля до 10:00 30 июля. В настоящее время железнодорожный переезд на 35 км ПК 9 перегона Бар – Копай будет закрыт для проезда автомобилей. Речь идет о территории возле сел Кузьминцы, Голубовка, Семенки и Затоки.

Ограничения движения в Винницкой области обусловлены проведением уже стартовавших ранее ремонтно-путевых работ. В пределах участка, где будет продолжаться обновление путей, полностью перекроют передвижение автотранспорта.

Однако для экстренных служб ситуацию продумали. Для карет быстрой, пожарной техники и подразделений ГСЧС обустроят временный настил, по которому можно будет проехать даже во время ремонта.

Работы, как отмечается, начались еще 14 июля и будут продолжаться до 31 июля включительно. После их завершения проезд на переезде возобновят в привычном режиме. Городские власти обратились к водителям с просьбой отнестись к ситуации с пониманием и по возможности выбирать другие маршруты.

Сотрудники соответствующих служб уверяют, что делают все возможное, чтобы завершить все своевременно и без лишних осложнений для местных жителей. Поэтому хоть и придется потерпеть некоторые неудобства, однако в дальнейшем проезжать этот участок будет гораздо приятнее и безопаснее.

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