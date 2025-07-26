Безкоштовне житло для переселенців в Одесі є чудовою можливістю для тих, хто втратив домівку.

Безкоштовне житло для переселенців в Одесі доступне для осіб, які втратили свої домівки через війну, повідомляє Politeka.

Щоб скористатися цією можливістю, потрібно стати на квартирний облік у громаді за місцем реєстрації в Єдиній базі даних ВПО.

Помешкання з комунальної власності надається без оплати за користування на термін до одного року з можливістю продовження. Основна вимога — відсутність житла або площа менша за 13,65 м² на людину чи 35,22 м² на сім’ю. Винятком є нерухомість у зоні бойових дій чи на тимчасово окупованій території. Перевага надається багатодітним, людям з інвалідністю, пенсіонерам, сім’ям із дітьми та вагітним.

Також передбачене довготривале користування приміщенням з подальшою приватизацією для ветеранів, родин загиблих, сиріт і дітей без батьківського піклування зі статусом ВПО. Соціальне житло видається за договором найму при низькому доході сім’ї та відсутності житлової площі на підконтрольних територіях. Визначальним є дохід нижчий за прожитковий мінімум і вартість оренди в регіоні.

Для реєстрації потрібно подати заяву до органу самоврядування або ЦНАПу. До неї додаються копії паспорта, ідентифікаційного коду, довідок про статус ВПО, родинні документи, підтвердження опіки (за потреби) та довідки на пільги. Після перевірки комплектності орган ухвалює рішення щодо включення до обліку.

Очікування визначається наявністю житлового фонду. Якщо з’являється придатне приміщення, його передають переселенцям протягом трьох робочих днів. У випадку довгострокового чи соціального користування враховується черговість постановки на облік.

Безкоштовне житло для переселенців в Одесі є чудовою можливістю для тих, хто втратив домівку.

Джерело: Факти

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