Бесплатное жилье для переселенцев в Одессе является прекрасной возможностью для потерявших дом.

Бесплатное жилье для переселенцев в Одессе доступно лицам, потерявшим свои дома из-за войны, сообщает Politeka.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно стать на квартирный учет по месту регистрации в Единой базе данных ВПЛ.

Жилье из коммунальной собственности предоставляется без оплаты за пользование сроком до одного года с возможностью продления. Основное требование — отсутствие дома или площади менее 13,65 м2 на человека или 35,22 м2 на семью. Исключение составляет недвижимость в зоне боевых действий или на временно оккупированной территории. Предпочтение отдается многодетным, людям с инвалидностью, пенсионерам, семьям с детьми и беременным.

Также предусмотрено долговременное пользование помещением с последующей приватизацией для ветеранов, семей погибших, сирот и детей без родительской опеки со статусом ВПЛ. Социальное жилье выдается по договору найма при низком доходе семьи и отсутствии жилой площади на подконтрольных территориях. Определяющим является доход ниже прожиточного минимума и стоимости аренды в регионе.

Для регистрации нужно подать заявление в орган самоуправления или ЦНАП. К ней прилагаются копии паспорта, идентификационного кода, справок о статусе ВПЛ, семейные документы, подтверждение опеки (при необходимости) и справки на льготы. После проверки комплектности орган принимает решение о включении в учет.

Ожидание определяется наличием жилого фонда. Если появляется подходящее помещение, его передают переселенцам в течение трех рабочих дней.

Бесплатное жилье для переселенцев в Одессе является прекрасной возможностью для потерявших дом.

Источник: Факты

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