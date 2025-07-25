Обмеження руху транспорту в Дніпрі буде введено в серпні через масштабні планові роботи на окремих дорогах міста, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в проєкті-розпорядження міського голови.

У серпні в місті розпочнеться важливий етап розвитку міської інфраструктури — стартує будівництво надземного пішохідного переходу на вулиці Харківській. Роботи триватимуть з 4 по 18 серпня 2025 року на відрізку дороги між вулицею Королеви Єлизавети ІІ та вулицею Князя Володимира Великого.

З метою забезпечення проведення будівельних робіт заплановано тимчасово перекрити тротуар, а також звузити проїжджу частину на зазначеній ділянці. Ці заходи дозволять виконати роботи безпечно для пішоходів та водіїв, а також забезпечити ефективну організацію простору для монтажу конструкцій надземного переходу.Через це діятиме певне обмеження руху транспорту в Дніпрі.

Під час проведення робіт планується впровадити тимчасову схему організації дорожнього пересування. Для безпеки пішоходів буде встановлено спеціальні огорожі, відповідні дорожні знаки, а також передбачено облаштовані зони безпечного проходу. Наразі рішення ще не набуло чинності, оскільки воно перебуває на стадії погодження і очікує підпису міського голови Бориса Філатова.

Крім цього, до 28 липня введено часткове обмеження руху транспорту в Дніпрі. Зокрема, повністю перекрито рух транспорту на вулиці Володимира Антоновича — на відрізку від будинку номер сімнадцять до перехрестя з проспектом Олександра Поля біля будинку номер 13.

Причиною перекриття є проведення термінових ремонтних робіт на теплових мережах. Фахівці підприємства зазначають, що ці роботи мають надзвичайно важливе значення для підготовки до опалювального сезону.

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