Ограничение движения транспорта в Днепре будет введено в августе из-за масштабных плановых работ на отдельных дорогах города, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в проекте-распоряжении городского головы.

В августе в городе начнется важный этап развития городской инфраструктуры – стартует строительство надземного пешеходного перехода на улице Харьковской. Они продлятся с 4 по 18 августа 2025 года на отрезке дороги между улицей Королевы Елизаветы II и улицей Князя Владимира Великого.

С целью обеспечения проведения строительных работ запланировано временно перекрыть тротуар, а также сузить проезжую часть на указанном участке. Эти мероприятия позволят выполнить работы безопасно для пешеходов и водителей, а также обеспечить эффективную организацию пространства для монтажа конструкций надземного перехода.

В ходе проведения планируется внедрить временную схему организации дорожного передвижения. Для безопасности пешеходов будут установлены специальные ограждения, соответствующие дорожные знаки, а также предусмотрены обустроенные зоны безопасного прохода. Пока решение еще не вступило в силу, поскольку оно находится на стадии согласования и ожидает подписи городского головы Бориса Филатова.

Кроме того, до 28 июля введено частичное ограничение движения транспорта в Днепре. В частности, полностью перекрыто движение транспорта по улице Владимира Антоновича — на отрезке от дома номер семнадцать до перекрестка с проспектом Александра Поля возле дома номер 13.

Причиной перекрытия является проведение срочных ремонтов на тепловых сетях. Специалисты предприятия отмечают, что эти работы имеют очень важное значение для подготовки к отопительному сезону.

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