Безкоштовне житло для ВПО у Черкаській області залишається надзвичайно актуальним для багатьох українців.

Безкоштовне житло для ВПО у Черкаській області пропонують небайдужі мешканці сіл, готові прихистити людей, які опинилися у скруті через війну, повідомляє Politeka.

Іфнормацію про актуальні пропозиції розміщення надає сайт Допомагай.

У Золотоніському районі місцеві господарі готові надати будинок переселенцям поважного віку, які мають досвід життя в сільській місцевості. Приміщення доглянуте, оснащене всім необхідним для комфортного проживання — є меблі, пічне й газове опалення, кухня, спальня, зала, а також вода як у будинку, так і на подвір’ї. Додатково є колодязь, насос, літня душова, господарські споруди, город, фруктовий сад.

Власники віддають перевагу сім’ї без шкідливих звичок, яка цінує тишу та природу. Населений пункт має асфальтовані вулиці, школу, дитячий садок, аптеку, магазин, лікарню та інші об’єкти побуту.

У селі Легедзине, Тальнівського району, пропонують окрему кімнату в приватному будинку з усіма зручностями жінці 60+ років. Оплата не потрібна, комунальні послуги також покривають господарі. Господар дому — чоловік літнього віку, що шукає людину для спілкування та допомоги в приготуванні їжі. У дворі просторий сад і тиха місцевість, яка сприяє затишному проживанню.

Безкоштовне житло для ВПО у Черкаській області залишається надзвичайно актуальним для багатьох українців, які змушені були залишити домівки.

До слова, на сайті «Допомагай» можна знайти інформацію про безкоштовну домівку, гуманітарну допомогу, медичну підтримку, волонтерські ініціативи та багато іншого.

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