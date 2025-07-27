Бесплатное жилье для ВПЛ в Черкасской области остается очень актуальным для многих украинцев.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Черкасской области предлагают неравнодушные жители сел, готовые приютить людей, оказавшихся в беде из-за войны, сообщает Politeka.

Ифнормацию об актуальных предложениях размещения предоставляет сайт Допомагай .

В Золотоношском районе местные хозяева готовы предоставить дом переселенцам солидного возраста, имеющим опыт жизни в сельской местности. Помещение ухоженное, оснащенное всем необходимым для комфортного проживания – мебель, печное и газовое отопление, кухня, спальня, зал, а также вода как в доме, так и во дворе. Дополнительно есть колодец, насос, летняя душевая, хозяйственные постройки, огород, фруктовый сад.

Владельцы предпочитают семью без вредных привычек, которая ценит тишину и природу. В населенном пункте есть асфальтированные улицы, школа, детский сад, аптека, магазин, больница и другие объекты быта.

В селе Легедзино, Тальневского района, предлагают отдельную комнату в частном доме со всеми удобствами женщине 60 лет. Оплата не требуется, коммунальные услуги покрывают хозяева. Хозяин дома – мужчина пожилого возраста, который ищет человека для общения и помощи в приготовлении пищи. Во дворе просторный сад и тихая местность, способствующая уютному проживанию.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Черкасской области остается чрезвычайно актуальным для многих украинцев, вынужденных покинуть дома.

К слову, на сайте «Помоги» можно найти информацию о бесплатном доме, гуманитарной помощи, медицинской поддержке, волонтерских инициативах и многом другом.

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