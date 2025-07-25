Місцеві мешканці мають знати про введення обмежень руху в Чернівцях, тож розповідаємо про це детальніше.

Обмеження руху в Чернівцях торкнулися кількох вулиць, і деякі з них вже повністю закриті, повідомляє Politeka.

Як інформують у міськраді, причини обмеження руху в Чернівцях різні, але всі пов’язані з ремонтами, які вже стартували.

Так, вулиця Аркадія Жуковського повністю закрита для проїзду з 23 липня. Йдеться про відрізок від площі Філармонії до вулиці Богдана Хмельницького. Причина перекриття полягає у заміні газових мереж.

Пересування транспорту на цій ділянці неможливе до 8 серпня включно. Тож варто враховувати це, плануючи поїздки центральною частиною міста.

Також від 24 липня діють часткові обмеження руху в Чернівцях на Прутській та Машинобудівників. На Прутській роботи ведуться біля будинку 23-А, а на Машинобудівників навпроти будинку 10. Там проводиться реконструкція водопровідних систем.

Обидві адреси залишатимуться в зоні часткових перекриттів до 21 серпня включно. Повного блокування не буде, але наразі проїзд ускладнений, і водіям слід бути уважними.

Ще одне перекриття почало діяти 24.07. Повністю закрили вулицю Хрещатинську. Мова йде про ділянку від будинку 29 до перехрестя з вулицею Сокирянською. Тут стартував капітальний ремонт дорожнього полотна.

Роботи масштабні, і триватимуть вони до 20 грудня. На цій ділянці планують встелити бруківку, з огляду на складний рельєф і значні ухили. Це має підвищити зносостійкість покриття. На всі роботи з бюджету міста вже виділено понад 3 мільйони 374 тисячі гривень.

У міській раді просять поставитися до змін з розумінням. Всі ці заходи необхідні для оновлення і безпеки міської інфраструктури.

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