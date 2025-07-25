Местные жители должны знать о введении ограничений движения в Черновцах, так что рассказываем об этом подробнее.

Ограничения движения в Черновцах затронули несколько улиц, и некоторые из них уже полностью закрыты, сообщает Politeka.

Как информируют в горсовете, причины ограничения движения в Черновцах разные, но все связаны с уже стартовавшими ремонтами.

Так, улица Аркадия Жуковского полностью закрыта для проезда с 23 июля. Речь идет об отрезке от площади Филармонии до улицы Богдана Хмельницкого. Причина перекрытия состоит в замене газовых сетей.

Передвижение транспорта на этом участке невозможно до 8 августа включительно. Поэтому следует учитывать это, планируя поездки по центральной части города.

Также от 24 июля действуют частичные ограничения движения в Черновцах Прутской и Машиностроителей. На Прутской работы ведутся у дома 23-А, а на Машиностроителях напротив дома 10. Там проводится реконструкция водопроводных систем.

Оба адреса будут оставаться в зоне частичных перекрытий до 21 августа включительно. Полной блокировки не будет, но проезд осложнен, и водителям следует быть внимательными.

Еще одно перекрытие начало действовать 24.07. Полностью закрыли улицу Крещатинскую. Речь идет о участке от дома 29 до перекрестка с Сокирянской улицей. Здесь стартовал капитальный ремонт дорожного полотна.

Работы масштабные, и продлятся они до 20 декабря. На этом участке планируют устилать брусчатку, учитывая сложный рельеф и значительные уклоны. Это должно повысить износостойкость покрытия. На все работы из бюджета города уже выделено более 3 миллионов 374 тысяч гривен.

В городском совете просят отнестись к изменениям с пониманием. Все эти меры необходимы для обновления и безопасности городской инфраструктуры.

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