Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради інформує мешканців про зміни та новий графік руху транспорту в Запоріжжі.

Новий графік руху транспорту в Запоріжжі буде введно лише на окремі маршрути, якими користуються пасажири тролейбусів, повідомляє Politeka.net.

Про це попередила прес-служба міської ради.

Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради інформує мешканців про зміни та новий графік руху транспорту в Запоріжжі, що введуть у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на ділянці перехрестя проспекту Соборного та бульвару Шевченка.

Починаючи з 21:00 25 липня і до 8:00 ранку 26 липня на вказаній ділянці буде проводитися ремонт дорожнього покриття з одночасним відключенням напруги в контактній мережі. Це тимчасово унеможливить курсування звичайних тролейбусів через знеструмлення контактної мережі.

На час проведення робіт пересування тролейбусів буде організовано у зміненому форматі та за новим графіком руху транспорту в Запоріжжі:

№ 3 обслуговуватиметься двома тролейбусами з автономним ходом, які курсуватимуть за схемою, затвердженою на період ремонту. Напрямок руху — від вулиці Піщаної до Будинку культури ЗАлК.

двома тролейбусами з автономним ходом, які курсуватимуть за схемою, затвердженою на період ремонту. Напрямок руху — від вулиці Піщаної до Будинку культури ЗАлК. № 8 працюватиме у напрямку від заводу «Запоріжкабель» до БК ЗАлК.

у напрямку від заводу «Запоріжкабель» до БК ЗАлК. № 11 буде здійснювати перевезення пасажирів за напрямком від Арматурного заводу до БК ЗАлК.

перевезення пасажирів за напрямком від Арматурного заводу до БК ЗАлК. № 14 обслуговуватиметься одним тролейбусом із автономним ходом. Транспорт курсуватиме за затвердженою схемою, яка охоплює маршрут від Сімферопольського шосе до Набережної.

одним тролейбусом із автономним ходом. Транспорт курсуватиме за затвердженою схемою, яка охоплює маршрут від Сімферопольського шосе до Набережної. № 17 працюватиме у напрямку з Бородінського мікрорайону до БК ЗАлК.

Щодо автобусних маршрутів, що обслуговуються транспортним підприємством, то вони працюватимуть у звичайному режимі згідно з затвердженими маршрутними схемами.

Міська влада звертається до жителів із проханням враховувати тимчасові зміни під час планування своїх поїздок, а також просить вибачення за можливі незручності. Завершення робіт планується до ранку 26 липня.

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