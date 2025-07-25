Новий графік руху транспорту в Запоріжжі буде введно лише на окремі маршрути, якими користуються пасажири тролейбусів, повідомляє Politeka.net.
Про це попередила прес-служба міської ради.
Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради інформує мешканців про зміни та новий графік руху транспорту в Запоріжжі, що введуть у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на ділянці перехрестя проспекту Соборного та бульвару Шевченка.
Починаючи з 21:00 25 липня і до 8:00 ранку 26 липня на вказаній ділянці буде проводитися ремонт дорожнього покриття з одночасним відключенням напруги в контактній мережі. Це тимчасово унеможливить курсування звичайних тролейбусів через знеструмлення контактної мережі.
На час проведення робіт пересування тролейбусів буде організовано у зміненому форматі та за новим графіком руху транспорту в Запоріжжі:
- № 3 обслуговуватиметься двома тролейбусами з автономним ходом, які курсуватимуть за схемою, затвердженою на період ремонту. Напрямок руху — від вулиці Піщаної до Будинку культури ЗАлК.
- № 8 працюватиме у напрямку від заводу «Запоріжкабель» до БК ЗАлК.
- № 11 буде здійснювати перевезення пасажирів за напрямком від Арматурного заводу до БК ЗАлК.
- № 14 обслуговуватиметься одним тролейбусом із автономним ходом. Транспорт курсуватиме за затвердженою схемою, яка охоплює маршрут від Сімферопольського шосе до Набережної.
- № 17 працюватиме у напрямку з Бородінського мікрорайону до БК ЗАлК.
Щодо автобусних маршрутів, що обслуговуються транспортним підприємством, то вони працюватимуть у звичайному режимі згідно з затвердженими маршрутними схемами.
Міська влада звертається до жителів із проханням враховувати тимчасові зміни під час планування своїх поїздок, а також просить вибачення за можливі незручності. Завершення робіт планується до ранку 26 липня.
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