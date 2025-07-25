Управление по вопросам транспортного обеспечения и связи Запорожского городского совета информирует жителей об изменениях и новом графике движения транспорта в Запорожье.

Новый график движения транспорта в Запорожье будет введен только по отдельным маршрутам, которыми пользуются пассажиры троллейбусов, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

Управление по вопросам транспортного обеспечения и связи Запорожского городского совета информирует жителей об изменениях и новом графике движения транспорта в Запорожье, которые введут в связи с проведением ремонтных работ на участке перекрестка проспекта Соборного и бульвара Шевченко.

Начиная с 21:00 25 июля и до 8:00 утра 26 июля на указанном участке будет производиться ремонт дорожного покрытия с одновременным отключением напряжения в контактной сети. Это временно исключит возможность курсирования обычных троллейбусов из-за обесточивания контактной сети.

На время проведения работ передвижение будет организовано в измененном формате и по новому графику движения транспорта в Запорожье:

№ 3 будет обслуживаться двумя троллейбусами с автономным ходом, которые будут курсировать по схеме, утвержденной на период ремонта.

двумя троллейбусами с автономным ходом, которые будут курсировать по схеме, утвержденной на период ремонта. №8 будет работать в направлении от завода «Запорожкабель» к БК ЗАлК.

в направлении от завода «Запорожкабель» к БК ЗАлК. №11 будет осуществлять перевозку пассажиров по направлению от Арматурного завода в БК ЗАлК.

перевозку пассажиров по направлению от Арматурного завода в БК ЗАлК. № 14 будет обслуживаться одним троллейбусом с автономным ходом. Транспорт будет курсировать по утвержденной схеме, охватывающей маршрут от Симферопольского шоссе до Набережной.

одним троллейбусом с автономным ходом. Транспорт будет курсировать по утвержденной схеме, охватывающей маршрут от Симферопольского шоссе до Набережной. № 17 будет работать в направлении Бородинского микрорайона в БК ЗАлК.

Относительно автобусных маршрутов, обслуживаемых транспортным предприятием, они будут работать в обычном режиме согласно утвержденным маршрутным схемам.

Городские власти обращаются к жителям с просьбой учитывать временные изменения при планировании своих поездок, а также просят прощения за возможные неудобства. Завершение работ планируется к утру 26 июля.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: открыта регистрация, как получить помощь.

Также Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожской области: в некоторых общинах выдают бесплатные продукты.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье: украинцев готовы поддержать, куда обращаться.