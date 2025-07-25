Дефіцит овочів у Дніпропетровській області призвів до чергового подорожчання огірків, які тепер коштують від 30 до 50 грн/кг, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає УНН з посиланням на аналітиків EastFruit.

Це на 13% більше, ніж тиждень тому. Причиною здорожчання стала різка нестача пропозиції на тлі завершення збору врожаю в тепличних господарствах.

Як повідомляють аналітики EastFruit, основний чинник — масштабні зачистки в тепличних комплексах, що проводяться перед другою хвилею посівів. Це суттєво скоротило надходження продукції на внутрішній ринок. Паралельно спостерігається зниження темпів збирання овочів у відкритому ґрунті — через несприятливу погоду.

Згідно з даними, наразі тепличні огірки коштують 30–50 грн/кг, тоді як наприкінці минулого тижня середній рівень був значно нижчим. Зростання склало близько 13%. Незважаючи на це, у порівнянні з 2024 роком, огірки залишаються дешевшими — на 16%.

Продавці попереджають, що якщо ситуація не зміниться, дефіцит овочів у Дніпропетровській області загрожує зменшенням реалізації через високу ціну. Надалі можливе гальмування попиту, оскільки покупці шукатимуть більш доступні альтернативи.

Очікується, що стабілізація вартості стане реальною лише після початку нового циклу вирощування та відновлення обсягів надходження продукції на ринок.

Джерело: УНН

До слова, на Дніпропетровщині також відбувається подорожчання продуктів.

У липні споживачі відчули зростання вартості одразу кількох популярних товарів, серед яких зелений горошок, кабачкова ікра та сардини. За останні чотири тижні середня ціна зеленого горошку торгової марки Novus (410 г) зросла на 7 грн — з 42,99 до 49,99. Причому вже з кінця червня вартість тримається стабільно на вищому рівні, не змінюючись від 26 числа.

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